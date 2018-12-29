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29 дек 2018

Когда Civic нуждается в мощности

Когда Civic нуждается в мощности

Американское тюнинг-ателье  Bisimoto Engineering намеревается презентовать один из своих новых проектов — 1000-сильный Honda Civic Wagon (EF). Стоит отметить, что это не просто  «очень быстрый универсал» - переделка получилась куда более серьезной

Во-первых, этот «Цивик» достаточно стар, так как машина была выпущена в 1991 году, что не помешало ей стать площадкой для воплощения безумных идей. Универсал оснащен полным приводом, каркасом безопасности и кастомным впуском. К слову о впуске, в движение автомобиль приводится модифицированным двигателем с экспериментальным обратным турбонагнетателем Turbonetics, новыми поршнями, шатунами и кулачками. Отдача агрегата составляет свыше 1000 лошадиных сил.

Что касается полного привода, то его позаимствовали у Honda CR-V 2004 года. Кроме того, автомобиль получил регулируемую подвеску и секвентальную коробку передач. Кстати в дизайне изменений совсем немного, единственной какой-либо яркой деталью можно назвать цифровую панель приборов, да диски колес насыщенного белого цвета.

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motor, Авторамблер

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