В мае 2015 года предыдущее поколение Honda Civic Type R поставило рекорд прохождения 20-километровой Северной петли (Нордшляйфе) для переднеприводных моделей

На преодоление круга японскому хот-хэтчу понадобилось 7 минут и 50,63 секунды. Больше всего это не понравилось Volkswagen, чей Golf GTI считается референтной моделью для класса. Немцам понадобился год для подготовки VW Golf GTI Clubsport S, который прошел трассу за 7 минут и 49,21 секунды. Руководству немецкой марки этого показалось мало и несколько месяцев назад VW Golf GTI Clubsport S установил новый рекорд в 7 минут 47,19 секунд.

Неизвестно, сильно ли это задело японцев, но десятое поколение хот-хэтча Honda Civic Type R активно доводилось именно на Нюрбургринге. В итоге, ему удалось пройти круг за 7 минут 43,8 секунды, вернув себе трон.

Хэтчбек, который поставил рекорд, был оснащен каркасом безопасности, но в Honda утверждают, что дополнительной жесткости кузову он не придал. А для того, чтобы компенсировать дополнительный вес из салона убрали задние сиденья и информационно-развлекательную систему. Также в Honda говорят, что Civic Type R был оснащен ориентированными на гоночный трек шинами, которые можно свободно приобрести, а технические спецификации рекордной машины полностью соответствуют серийной версии.

Напомним, что серийная Honda Civic Type R оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 306 л.с. Трансмиссия для хэтчбека, чей двигатель развивает 400 Нм крутящего момента, доступна только одна: 6-ступенчатая «механика».

Производство Honda Civic Type R начнется на британском заводе компании. Впервые Civic Type R будет экспортироваться отсюда по всему миру, включая США и Японию.