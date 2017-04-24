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24 апр 2017

Honda Civic Type R побила рекорд Нордшляйфе

Honda Civic Type R побила рекорд Нордшляйфе
Автор фото: фирма-производитель

В мае 2015 года предыдущее поколение Honda Civic Type R поставило рекорд прохождения 20-километровой Северной петли (Нордшляйфе) для переднеприводных моделей

На преодоление круга японскому хот-хэтчу понадобилось 7 минут и 50,63 секунды. Больше всего это не понравилось Volkswagen, чей Golf GTI считается референтной моделью для класса. Немцам понадобился год для подготовки VW Golf GTI Clubsport S, который прошел трассу за 7 минут и 49,21 секунды. Руководству немецкой марки этого показалось мало и несколько месяцев назад VW Golf GTI Clubsport S установил новый рекорд в 7 минут 47,19 секунд.

Неизвестно, сильно ли это задело японцев, но десятое поколение хот-хэтча Honda Civic Type R активно доводилось именно на Нюрбургринге. В итоге, ему удалось пройти круг за 7 минут 43,8 секунды, вернув себе трон.

Хэтчбек, который поставил рекорд, был оснащен каркасом безопасности, но в Honda утверждают, что дополнительной жесткости кузову он не придал.  А для того, чтобы компенсировать дополнительный вес из салона убрали задние сиденья и информационно-развлекательную систему. Также в Honda говорят, что Civic Type R был оснащен ориентированными на гоночный трек шинами, которые можно свободно приобрести, а технические спецификации рекордной машины полностью соответствуют серийной версии.

Напомним, что серийная Honda Civic Type R оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 306 л.с. Трансмиссия для хэтчбека, чей двигатель развивает 400 Нм крутящего момента, доступна только одна: 6-ступенчатая «механика».

Производство Honda Civic Type R начнется на британском заводе компании. Впервые Civic Type R будет экспортироваться отсюда по всему миру, включая США и Японию.

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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