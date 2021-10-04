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4 окт 2021

В Honda анонсировали появление Civic Type R

В Honda анонсировали появление Civic Type R
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda заявила, что прототип хот-хэтча Civic Type R нового поколения готов к началу испытаний на Нюрбургринге, и продемонстрировала первые его фотографии — пока в камуфляже

Что нам известно на данный момент об автомобиле? Сравнительно много -  так, например, двигатель будет позаимствован у прошлого поколения Type R. Речь идет о двухлитровом турбо-моторе на 320 лошадиных сил, который будет работать с 6-ступенчатой механикой. Таким образом, ранняя информация о том, что машину оборудуют некой 400-сильной силовой установкой, не подтверждается.

Также и не подтверждается слух о том, что заряженный Civic превратят в гибрид. В Honda уже заявили, что подобные решения усложнят конструкцию автомобиля. Также мы можем сказать, что машина будет обладать спокойным дизайном (по сравнению с предшественником). Впрочем, на фото видно, что Type R снабдили новым передним бампером с большим воздухозаборником, развитым антикрылом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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