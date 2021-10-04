В Honda анонсировали появление Civic Type R

Компания Honda заявила, что прототип хот-хэтча Civic Type R нового поколения готов к началу испытаний на Нюрбургринге, и продемонстрировала первые его фотографии — пока в камуфляже

Что нам известно на данный момент об автомобиле? Сравнительно много - так, например, двигатель будет позаимствован у прошлого поколения Type R. Речь идет о двухлитровом турбо-моторе на 320 лошадиных сил, который будет работать с 6-ступенчатой механикой. Таким образом, ранняя информация о том, что машину оборудуют некой 400-сильной силовой установкой, не подтверждается.

Также и не подтверждается слух о том, что заряженный Civic превратят в гибрид. В Honda уже заявили, что подобные решения усложнят конструкцию автомобиля. Также мы можем сказать, что машина будет обладать спокойным дизайном (по сравнению с предшественником). Впрочем, на фото видно, что Type R снабдили новым передним бампером с большим воздухозаборником, развитым антикрылом.