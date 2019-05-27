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27 май 2019

Honda Civic стала внедорожником

Honda Civic стала внедорожником
Автор фото: фирма-производитель

Civic Type R OveRland построен по принципу «если очень хочется, то можно». Специалистам из Ralph Hosier Engineering настолько захотелось сделать автомобиль для ралли, что они договорились о сотрудничестве с британским подразделением марки Honda, получили в свое распоряжение новый Civic Type R и основательно его переработали

Собственно, доработки заключаются в следующем:  специалисты полностью переделали переднюю и заднюю подвески Type R, расширив колею и увеличив дорожный просвет до 229 миллиметров. Кроме того, автомобиль получил специальные диски с внедорожной резиной, две запаски в багажнике, раздутые колёсные арки и множество воздухозаборников.

Сам по себе, проект пока не закончен и требует некоторых доработок, на исполнение которых понадобится несколько месяцев. Интересно, что автомобиль будет создан в единственном экземпляре, однако в тюнинг-ателье заявляют о готовности построить еще несколько таких автомобилей, если появятся заказчики.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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