Honda Civic Type R стал королем Нюрбургринга

Компания Honda объявила, что Civic Type R стал новым рекордсменом Нюрбургринга среди серийных переднеприводных автомобилей

Надо сказать, что «Сивик» долгие годы удерживал лидерство на вышеназванной трассе. К сожалению, в 2019 году его потеснил с пьедестала Renault Megane RS. Теперь японцы отыграли свои позиции, но есть один нюанс.

«Француз» проехал дистанцию за 7 минут и 43,8 секунды, Honda же – за 7 минут и 44,881 секунды. На первый взгляд Civic проиграл, но результат Renault был зафиксирован на «укороченном» треке – так как Нюрбургринг после реконструкции был удлинен на 200 метров.