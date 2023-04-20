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20 апр 2023

Honda Civic Type R стал королем Нюрбургринга

Honda Civic Type R стал королем Нюрбургринга

Компания Honda объявила, что Civic Type R стал новым рекордсменом Нюрбургринга среди серийных переднеприводных автомобилей

Надо сказать, что «Сивик» долгие годы удерживал лидерство на вышеназванной трассе. К сожалению, в 2019 году его потеснил с пьедестала Renault Megane RS. Теперь японцы отыграли свои позиции, но есть один нюанс.

«Француз» проехал дистанцию за  7 минут и 43,8 секунды, Honda же – за 7 минут и 44,881 секунды. На первый взгляд Civic проиграл, но результат Renault был зафиксирован на «укороченном» треке – так как Нюрбургринг после реконструкции был удлинен на 200 метров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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