Автомобильный портал Motorpage
14 июл 2020

Новый Honda Civic Type R станет трехмоторным

Новый Honda Civic Type R станет трехмоторным

Компания Honda определилась с концепцией Civic Type R. В новом поколении хот-хэтч получит трёхмоторную силовую установку, состоящую из бензиновой «турбочетвёрки» 2.0 и пары электродвигателей

Электрификация и переход на трёхмоторную схему позволит Honda реализовать систему векторизации тяги, а в полностью электрическом режиме Type R и вовсе станет заднеприводным. Вдобавок, производительность можно будет увеличить за счёт электрической составляющей, сохранив текущий 2,0-литровый 340-сильный (400 Нм) турбомотор.

Впрочем, сложная силовая установка, близкая по архитектуре к суперкару Acura NSX, значительно увеличит цену Civic Type R. К примеру, компания Ford, которая планировала разработать бензин-электрический Focus RS по похожей схеме, отказалась от проекта из-за экономической нецелесообразности. Между тем Honda официально не комментирует слухи о новом поколении Civic Type R. В январе 2020-го хот-хэтч пережил рестайлинг, так что как следующая итерация пятидверки дебютирует не раньше 2022 года. Подробности о «заряженной» версии могут появиться через год, когда японская фирма представит обычный Civic одиннадцатого поколения.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Civic Type R

Honda представила обновленный Civic Type R

20 февраля 2020
Honda Civic Type R OveRland

Honda Civic стала внедорожником

27 мая 2019
Honda Civic Type R из Lego

Новую Honda Civic Type R построили в полном размере из Lego

24 апреля 2019
Honda Civic Type R 2019

Honda Civic Type R - горячий подстаканник

06 ноября 2018
Honda Civic Type-R

Honda готовит обновление самого крутого Civic

20 июля 2018
Honda Civic Type-R

Honda Civic Type-R превратили в… пикап

25 мая 2018

 Новости Honda Civic Type R

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер? Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 рожденный ползать – лети, пари!
Тест драйв
10 июля 2020

Lada Vesta Sport
"Рожденный ползать – лети, пари!"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 аргумент и за и против
Тест драйв
08 июля 2020

Mitsubishi Eclipse Cross
"Аргумент и за и против"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 2 0 8