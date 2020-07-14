Новый Honda Civic Type R станет трехмоторным

Компания Honda определилась с концепцией Civic Type R. В новом поколении хот-хэтч получит трёхмоторную силовую установку, состоящую из бензиновой «турбочетвёрки» 2.0 и пары электродвигателей

Электрификация и переход на трёхмоторную схему позволит Honda реализовать систему векторизации тяги, а в полностью электрическом режиме Type R и вовсе станет заднеприводным. Вдобавок, производительность можно будет увеличить за счёт электрической составляющей, сохранив текущий 2,0-литровый 340-сильный (400 Нм) турбомотор.

Впрочем, сложная силовая установка, близкая по архитектуре к суперкару Acura NSX, значительно увеличит цену Civic Type R. К примеру, компания Ford, которая планировала разработать бензин-электрический Focus RS по похожей схеме, отказалась от проекта из-за экономической нецелесообразности. Между тем Honda официально не комментирует слухи о новом поколении Civic Type R. В январе 2020-го хот-хэтч пережил рестайлинг, так что как следующая итерация пятидверки дебютирует не раньше 2022 года. Подробности о «заряженной» версии могут появиться через год, когда японская фирма представит обычный Civic одиннадцатого поколения.