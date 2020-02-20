Автомобильный портал Motorpage
20 фев 2020

Honda представила обновленный Civic Type R

Honda представила обновленный Civic Type R
Автор фото: фирма-производитель

Honda опубликовала первые сведения об обновленной версии Honda Civic Type R. Основные улучшения затронули техническую часть автомобиля

Небольшие оптимизации предусмотрены по части аэродинамики. Изменена форма переднего бампера. Плюс к этому оптимизированная форма компенсируют уменьшение прижимной силы спереди, связанное с увеличением площади воздухозаборников. Также на Honda Civic Type R теперь устанавливаются двухкомпонентные тормозные диски, которые предотвращают деформацию из-за нагрева. Плюс к этому удалось выиграть 2,5 кг веса в пересчете на автомобиль.

Новые шаровые и иные калибровки других элементов позволили повысить жесткость передней и задней подвесок на 10%. Кроме того, была повышены точность адаптивных амортизаторов. Благодаря увеличению частоты дискретизации датчика с 2 кГц до 20 кГц стало возможным более точное управление характеристиками демпфирования. Сердце быстрого хэтчбека осталось прежним — 2,0-литровым турбомотором (320 л.с. и 400 Нм). ДВС сочетается с 6-ступенчатой «механикой».

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Civic Type R OveRland

Honda Civic стала внедорожником

27 мая 2019
Honda Civic Type R из Lego

Новую Honda Civic Type R построили в полном размере из Lego

24 апреля 2019
Honda Civic Type R 2019

Honda Civic Type R - горячий подстаканник

06 ноября 2018
Honda Civic Type-R

Honda готовит обновление самого крутого Civic

20 июля 2018
Honda Civic Type-R

Honda Civic Type-R превратили в… пикап

25 мая 2018
Honda Civic Type R

Honda планирует новые версии «горячего» Civic Type R

19 июня 2017

 Новости Honda Civic Type R

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 как музыкальная шкатулка в стиле pioneer Тест драйв
20 февраля 2020

Suzuki SX4
"Suzuki SX4 как музыкальная шкатулка в стиле Pioneer"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "
Opel Zafira - родственные и другие связи opel zafira life
Тест драйв
17 февраля 2020

Opel Zafira
"Родственные и другие связи Opel Zafira Life"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 второе назначение
Тест драйв
14 февраля 2020

Suzuki Jimny
"Второе назначение"

Написано новостей:

2 5 2 6 8