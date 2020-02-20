Honda представила обновленный Civic Type R

Honda опубликовала первые сведения об обновленной версии Honda Civic Type R. Основные улучшения затронули техническую часть автомобиля

Небольшие оптимизации предусмотрены по части аэродинамики. Изменена форма переднего бампера. Плюс к этому оптимизированная форма компенсируют уменьшение прижимной силы спереди, связанное с увеличением площади воздухозаборников. Также на Honda Civic Type R теперь устанавливаются двухкомпонентные тормозные диски, которые предотвращают деформацию из-за нагрева. Плюс к этому удалось выиграть 2,5 кг веса в пересчете на автомобиль.

Новые шаровые и иные калибровки других элементов позволили повысить жесткость передней и задней подвесок на 10%. Кроме того, была повышены точность адаптивных амортизаторов. Благодаря увеличению частоты дискретизации датчика с 2 кГц до 20 кГц стало возможным более точное управление характеристиками демпфирования. Сердце быстрого хэтчбека осталось прежним — 2,0-литровым турбомотором (320 л.с. и 400 Нм). ДВС сочетается с 6-ступенчатой «механикой».