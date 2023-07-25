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25 июл 2023

Honda показала гоночную версию Civic Type R

Honda показала гоночную версию Civic Type R
Автор фото: фирма-производитель

Honda Racing Corporation представила гоночную версию Civic Type R, которая войдет в класс GT500 японского чемпионата Super GT

Несмотря на то, что спорткар был сконструирован на базе дорожного хэтчбека, автомобили фактически сильно друг от друга отличаются. Civic Type R имеет более крупные габариты, а также массивный аэродинамический обвес.

Civic Type R оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность составит приблизительно 650 л.с. Данный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Предварительный дебют автомобиля состоится на ходовых испытаниях, которые пройдут с 25 по 26 июля на трассе Окаяма в Японии.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, motor

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