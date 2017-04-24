Продажи американской версии «заряженной» Honda Civic Type R начнутся в этом году. Но в этом году, на рынке появится только дорогая комплектация хэтчбека, которая получила имя Touring. Об этом написал в своем твиттере директор по маркетингу американского отделения Honda

Такая комплектация будет иметь множество дорогих опций: раздельный климат-контроль, кожаный салон, дорогая аудиосистема… По предварительным данным стоимость машины превысит 30 тысяч долларов.

Тем же, кто не готов платить такие деньги (хотя европейцам эта сумма может и показаться довольно смешной для такой машины) придется подождать год: в 2018-м Honda обещает вывести на рынок «облегченный» вариант Civic Type R, который будет лишен множества опций. Он будет стоить дешевле, а для любителей «хардкорных» вариантов такой вариант может оказаться еще и более предпочтительным: ведь хэтчбек будет весить меньше. Конечно, цифры разгона не изменятся, но и эффект плацебо никто не отменял.

Напомним, что европейская и американская версии как обычного Civic, так и его «заряженной» версии отличаются. По сравнению с «гражданской» версией у Type R уменьшен дорожный просвет, установлены мощные тормоза и спортивная подвеска, купе имеет крайне агрессивный аэродинамический обвес. Под капотом скрывается 2-литровый турбомотор мощностью 306 л.с.