Honda начнет продавать в Японии электромобили китайской сборки

Компания намерена начать продажи на внутреннем рынке электромобилей, произведенных в Китае. Речь идет о модели Honda e, выпуск которой организован на совместном предприятии Dongfeng Honda

По данным японских СМИ, новинка появится в продаже в Японии уже весной 2026 года. При этом автомобиль получит знакомое для поклонников бренда название Honda Insight, которое ранее использовалось для гибридных моделей марки.

Модель оснащается одним электромотором мощностью 136 л.с. или 154 л.с., а также батареей емкостью 68,8 кВт*ч производства CATL. Заявленный запас хода составляет 545 км. В Китае стартовая цена автомобиля находится на уровне 159 800 юаней (1,8 млн рублей).

Этот шаг должен помочь компании укрепить позиции на домашнем рынке, где электрическая линейка Honda пока остается скромной. Сейчас в Японии продаются лишь два компактных электромобиля марки. При этом конкуренция усиливается как со стороны японских производителей, включая Toyota, так и со стороны международных игроков, например Tesla. Одновременно с этим компания сможет эффективнее использовать мощности китайских предприятий.

