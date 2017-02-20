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20 фев 2017

Honda планирует расширить свою линейку спортивных автомобилей

Honda планирует расширить свою линейку спортивных автомобилей
Автор фото: хонданьюс.еу

Японская компания Honda рассказала об одном из своих экспонатов для грядущего Международного автосалона в Женеве – «заряженном» хэтчбеке Civic Type R.

В начале марта текущего года японский автопроизводитель выставит на своем стенде в Женеве серийную версию хот-хэтча Civic Type R, концепт которого впервые дебютировал еще осенью 2016 года в Париже.

К сожалению, официальные представители Honda не спешат делиться с журналистами детальной информации относительно своей новинки, однако эксперты полагают, что выставочный образце будет укомплектован бензиновым двухлитровым турбодвигателем VTEC Turbo. Ожидается, что мощность такого силового агрегата составит более 300 л.с..

Относительно внешности автомобиля можно сказать, что практически все дизайнерские решения, использованные в прототипе, были успешно перенесены в серийную версию. В частности, новинка получила рельефные бамперы с массивными воздухозаборниками, задний спойлер, легкосплавные 20-дюймовые диски, диффузор и три патрубка для выпускной системы. Впрочем, антикрыло, которое было показано на предсерийной версии не вошло в список оснащения серийного хот-хэтча.

Как утверждают в компании, ключевым рынком для этой модели станет европейский, однако поставлять ее будут также в Японию и США.

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При написании новости использовалась информация:
Top Gear Russia, Drive, Autonews

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