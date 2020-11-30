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30 ноя 2020

Новые Honda CR-V, Accord и NSX – батарейки и ничего более

Новые Honda CR-V, Accord и NSX – батарейки и ничего более
Автор фото: фирма-производитель

Сразу три легендарных модели перейдут на электрические моторы – GM поможет этому, протянув руку на пути к экологическому будущему

Best Car Web сообщает, что японский концерн собирается полностью переориентироваться на разработку электромобилей. Грандиозная «зеленая» эпопея началась уже сейчас, причем с нетривиального шага – компания полностью отказалась от участия в гонках Формулы 1, даже моторы различным командам теперь не будут поставляться.  Руководство концерна объяснило, что такие гонки – реклама ДВС, а у компании уже другой путь - экологический и электрический.

Так что там с автомобилями? Что ж, здесь нам придется дождаться, минимум, 2023 года. Именно тогда случится смена поколений седана Accord и кроссовера CR-V. Что до спорткара NSX, то его черед придет лишь в 2025 году. Причем в Honda собираются сделать не просто спорткар, а серьезного оппонента немецким электромобилям, вроде Porsche Taycan.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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