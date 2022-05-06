Представлена Honda ZR-V - это не новинка!

С момента анонса данной модели все делали ставку на то, что под этим названием будет скрываться новый компактный кроссовер, который будут продавать на рынках развивающихся стран. Однако, реальность оказалась несколько иной

По сути дела ZR-V это обычный HR-V, только в спецификации для китайского рынка. От своего американского аналога автомобиль отличается иными бамперами, колесными дисками и панорамной крышей. В техническом плане обе машины идентичны - общая платформа, позаимствованная от модели Civic и полуторалитровый 180-сильный бензиновый мотор.

Любопытно, что обычный HR-V также продается в Китае, но только в электрической спецификации. Электрокар предлагается в двух версиях: с электромотором на 182 силы и батареей емкостью 53,6 киловатт-часа либо с 204-сильным электродвигателем и батареей на 68,8 киловатт-часа.