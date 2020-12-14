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14 дек 2020

Дилеры GMC отказываются от продаж Hummer

Дилеры GMC отказываются от продаж Hummer
Автор фото: фирма-производитель

Да, ситуация повторяется – дилеры марки не готовы к реорганизации и продажам электрокаров. Подождите, это уже было у Cadillac. Да, но здесь есть нюансы

Главный нюанс заключается в том, что компенсировать уход дилера никто не собирается. То есть, если в Cadillac были готовы заплатить дилеру отступные за прекращение деятельности, то в GMC не собираются нянчиться со своими продавцами. Вице-президент GMC по продажам Дункан Олдред заявил в интервью  Automotive News, что марка не собирается компенсировать разрыв дилерских контрактов.

Любопытно,  если у Cadillac «в отказ» пошли лишь 150 дилеров из 880 (меньше четверти), то у GMC только половина готова работать с электромобилями – продавать и обслуживать их, а также нести дополнительные траты на необходимое оборудование и перепрофилирование сотрудников.

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