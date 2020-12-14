Дилеры GMC отказываются от продаж Hummer

Да, ситуация повторяется – дилеры марки не готовы к реорганизации и продажам электрокаров. Подождите, это уже было у Cadillac. Да, но здесь есть нюансы

Главный нюанс заключается в том, что компенсировать уход дилера никто не собирается. То есть, если в Cadillac были готовы заплатить дилеру отступные за прекращение деятельности, то в GMC не собираются нянчиться со своими продавцами. Вице-президент GMC по продажам Дункан Олдред заявил в интервью Automotive News, что марка не собирается компенсировать разрыв дилерских контрактов.

Любопытно, если у Cadillac «в отказ» пошли лишь 150 дилеров из 880 (меньше четверти), то у GMC только половина готова работать с электромобилями – продавать и обслуживать их, а также нести дополнительные траты на необходимое оборудование и перепрофилирование сотрудников.