Hummer станет 1000-сильным электропикапом для армии

Концерн GM возродит название Hummer в 2021 году вместе с полноразмерным электрическим пикапом Hummer EV, предназначенным для армии США. Об этом сообщает GMauthority со ссылкой на президента подразделения GM Defense Дэвида Олбриттона

В состав силовой установки войдёт до трёх электромоторов суммарной мощностью 1000 л.с. Разгон с места до 96 км/ч будет занимать у электрокара три секунды, а запас хода составит 643 километра, пишет Motor1.

Подробностей об интерьере Hummer EV пока нет. Сообщается лишь, что в нём будут цифровая приборная панель и большой экран мультимедийной системы диагональю 12 и 15 дюймов соответственно. Крышу пикапа сделают разборной. Производство Hummer EV может начаться к концу 2021 года. Первым на рынке дебютирует пикап, а следом выйдет внедорожник. Обе модели будут выпускаться под брендом GMC.