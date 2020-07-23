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23 июл 2020

Hummer станет 1000-сильным электропикапом для армии

Hummer станет 1000-сильным электропикапом для армии

Концерн GM возродит название Hummer в 2021 году вместе с полноразмерным электрическим пикапом Hummer EV, предназначенным для армии США. Об этом сообщает GMauthority со ссылкой на президента подразделения GM Defense Дэвида Олбриттона

В состав силовой установки войдёт до трёх электромоторов суммарной мощностью 1000 л.с. Разгон с места до 96 км/ч будет занимать у электрокара три секунды, а запас хода составит 643 километра, пишет Motor1.

Подробностей об интерьере Hummer EV пока нет. Сообщается лишь, что в нём будут цифровая приборная панель и большой экран мультимедийной системы диагональю 12 и 15 дюймов соответственно. Крышу пикапа сделают разборной. Производство Hummer EV может начаться к концу 2021 года. Первым на рынке дебютирует пикап, а следом выйдет внедорожник. Обе модели будут выпускаться под брендом GMC.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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