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13 апр 2017

Genesis показал будущего конкурента BMW X5

Genesis показал будущего конкурента BMW X5
Автор фото: фирма-производитель

Как мы и предполагали на мотор-шоу в Нью-Йорк премиальный бренд компании Hyundai, Genesis, привез концепт своего первого кроссовера, который получил индекс GV80

Кроссовер имеет очень необычную внешность. В передней части доминирует огромная многоугольная хромированная радиаторная решетка. Оптика разбита на два горизонтальных узких блока (в таком же стиле решены и фонари концепта). У Genesis GV80 очень обтекаемые формы, ниспадающая к задней части крыша, стойки позади задних дверей имеют обратный наклон, крылья расширены. Кстати, сами стойки имеют ажурную форму, что, по словам представителей компании, визуально расширяет пространство в салоне. У концепта нет привычных дверных ручек — их роль выполняют сенсорные панели.

«Genesis GV представляет собой кроссовер, демонстрирующий эволюцию бренда с его дизайном вне времени, динамичными и сложными поверхностями, — говорит шеф-дизайнер Genesis Люк Донкерволк. — Многие элементы, которые вы видите на концепте, появятся на будущих серийных моделях Genesis».

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели в глаза бросается узкий 22-дюймовый дисплей, протянувшийся от приборной панели до середины правой части панели. Он виртуально разделен на две зоны, левая предназначена для водителя, правая — для пассажира. У Genesis GV80 широкий центральный тоннель, виртуальная приборная панель, необычный руль с узкой центральной частью.

Серийный кроссовер Genesis должен появиться в ближайшее время — этот сегмент стремительно растет, тогда как спрос на седаны и купе падает.

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Genesis

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