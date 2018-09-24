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24 сен 2018

Genesis в России. Уверенный разгон

Genesis в России. Уверенный разгон

Концерн Hyundai, владелец марки Genesis показал уверенный рост продаж в РФ

С января текущего года продано уже больше 1000 машин. Корейцы последовательно продвигают премиальную марку на российский рынок.

В сравнении с августом прошлого года рост продаж увеличился в 3,8 раза. Первые автомобили Genesis появились на нашем рынке два года назад. Сначала был представлен топовый седан G 90 стоимостью около 4,8 млн. руб. Весной 2017 года дилеры начали поставки G 80. Она стоит 2,5 млн. руб. Теперь появился и самый бюджетный вариант бренда G 70 с ценой 1,9 млн. руб.

Такая последовательность вывода модельного ряда и грамотная рекламная политика компании – одна из причин столь успешных результатов. Но свою роль сыграло и активное участие в крупных мероприятиях России – Московский автосалон и Восточный экономический форум.

Специалисты авторынка предсказывают дальнейшее укрепление позиций Genesisd в России. Поступательное увеличение количества поставленных машин ожидается уже к концу текущего года.

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При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, Федеральное агентство новостей

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