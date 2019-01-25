Генезис кроссоверов

Неутомимые шпионы продолжают радовать нас инсайдами и фотографиями тех автомобилей, которым еще только предстоит увидеть белый свет. В этот раз в их меткие объективы попал уникум- кроссовер Genesis

Традиционно автомобиль закамуфлирован пленкой и защитными чехлами, однако по общим линиям кузова можно сказать, что серийная версия будет идейным продолжателем концепта GV80, который был представлен в прошлом году. От прототипа автомобиль получит решетку радиатора, массивные колесные арки и оптику. При этом он отличается от концепта традиционными внешними зеркалами и менее выразительными боковинами кузова.

Техническая часть - строгий секрет. Можно высказывать лишь предположения о том, что машина получит 3,8-литровый бензиновый двигатель V6 и полный привод. Также ожидается появление 3,3-литрового турбомотора и 5,0-литрового агрегата V8. Кстати, премьера автомобиля, возможно, произойдет уже осенью нынешнего года.