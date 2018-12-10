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10 дек 2018

Hyundai намекает на кроссовер

Hyundai намекает на кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Вседорожник премиум-бренда Genesis засветился в официальном видеоролике, посвященном системам помощи водителю

Первые намеки на кроссовер от Genesis появились в прошлом году. Тогда на автосалоне в Нью-Йорке был показан концепт GV80. Следующий "вброс" произошел уже в начале этого года, тогда шпионам удалось поймать лишь «мул», на котором тестировали «начинку» будущей серийной модели. В качестве «оболочки» был использован предыдущий Hyundai Santa Fe. Последняя информация была продемонстрирована осенью - очередные шпионские снимки, правда, автомобиль был весь укрыт камуфляжем.

Сейчас появились новые данные.  Дело в том, что компания Hyundai совсем недавно выпустила ролик, посвященный комплексу систем безопасности. Там изображен автомобиль, который очень похож на прошлогодний концепт. Разумеется, это лишь 3d модель, однако, возможно, что компания, действительно, решила намекнуть на облик будущего кроссовера.

Если следовать этой логике, то от концепта представленная модель отличается передним бампером и задними стойками крыши. Кроме того, у вседорожника в ролике обычные корпуса наружных зеркал вместо видеокамер у концепта. А вот фары и фонари в виде двойных полосок сохранились. Мировая премьера первого серийного кроссовера Genesis, вероятно, состоится в следующем году. Ожидается, что модель сохранит название прототипа. 

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Колеса , Авторамблер

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