В Genesis показали каким должна быть роскошная городская "малолитражка"

Компания, чьи амбиции не опускались ниже автомобилей класса D+, оказалась совсем не прочь попробовать силы в сегменте миниатюрных городских автомобилей

Свою новинку в Genesis позиционируют как «роскошный автомобиль для города». Концепт Mint разработан совместными усилиями европейской, американской и корейской дизайн-студий. Габариты машины не названы. У хэтча модная ныне двухъярусная оптика, стеклянная крыша и две двери. Есть у автомобиля и своя дизайнерская особенность, а именно багажный отсек. Доступ к нему осуществляется крайне интересным способом - на боках Mint расположены створки, которые поднимаются вверх. Представители компании заявляют, что таким образом удобнее класть или доставать покупки.

В техническом отношении перед нами обычный электрокар, но подробностей о его устройстве компания не приводит, ограничившись лишь информацией о пробеге на одной зарядке: 322 км. К слову, если вспомнить недавний концепт спортивного купе Genesis Estina, то там силовая установка была реализована несколькими электромоторами. Тогда сообщалось, что до сотни купе должно разгоняться за три секунды.