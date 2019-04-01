Женщина отсудила у Hyundai два миллиона рублей за поддержанный Genesis

Камнем преткновения стали складки и трещины в кожаной обивке сидений автомобиля. К слову, юристы «Хендэ Мотор СНГ» не смогли обжаловать вопиющее, по их мнению, судебное решение, по которому компания должная заплатить солидную компенсацию

В 2018 году Виктория Саенко приобрела с рук престижный Hyundai Genesis 2014 года выпуска, но быстро разочаровалась в покупке, так как салон автомобиля резко потерял товарный вид, о чём гражданка сообщила в письменной претензии «Хендэ Мотор СНГ». Не дождавшись реакции, она обратилась с исковым заявлением в Советский районный суд Краснодара с требованием возместить ей убытки и приложила к нему экспертное заключение о «технических повреждениях» кожаной обивки сидений автомобиля. Эти же повреждения на подушках кресел, а именно растяжки, складки и трещины, были обнаружены и в ходе повторной судебной экспертизы.

Суд, изучив материалы дела, встал на сторону истца и обязал «Хендэ Мотор СНГ» выплатить автовладелице 2,08 млн. рублей, из которых 881 тысяча – это стоимость ремонта (замены сидений), а остальное – штраф за нежелание добровольно пойти навстречу потребителю, набежавшая неустойка, компенсация морального вреда и судебных расходов. К слову, представители компании заявили, что намереваются обжаловать это решение в президиуме краевого суда, так как есть серьезные сомнения в выводах экспертов – так как они делали свои заключения по фотографиям и не указали, могут ли означенные дефекты кожи стать следствием её естественного износа. Кроме того, компания уверяет, что никаких обращений с претензией от истца получено не было.