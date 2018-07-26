В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на четвертое поколение Hyundai Santa Fe. Благодаря ему становится известным, какими моторами будет оснащаться флагманский кроссовер.

Два двигателя известны по третьему поколению, которое пока еще продается на нашем рынке. Это 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л.с. и 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.) К ним добавится версия 2-литрового силового агрегата с непосредственным впрыском, которая выдает 188 л.с.

В качестве трансмиссий для младшего бензинового двигателя будут доступны 6-ступенчатые механическая и автоматические коробки передач, а для более мощных вариантов предусмотрен только «автомат». В зависимости от комплектации Hyundai Santa Fe может быть передне- и полноприводным.

Впервые российские покупатели смогут увидеть четвертое поколение Hyundai Santa Fe на Московском международном автосалоне, который пройдет в конце августа.

При смене поколений Hyundai Santa Fe лишился удлиненной версии с приставкой Grand: ее место через пару лет займет новый флагманский кроссовер. Машина построена на модернизированной платформе предыдущего поколения.

Облик кроссовера выполнен в новом стилистическом направлении компании, которое в первую очередь выделяется «двухэтажной» передней оптикой. У нового Santa Fe узкие дневные светодиодные ходовые огни, а основные блоки расположены ниже в бампере. Хромированная радиаторная решетка с крупными сотами придает машине более солидный облик.

Точно также кардинально изменился и интерьер кроссовера. Передняя панель будто незримо разделена несколькими горизонтальными линиями на функциональные части. Примерно также решен салон и в новом поколении Hyundai i30. Вверху центральной консоли расположен большой экран мультимедийной системы. Она будет совместима с Apple CarPlay и Android Auto, а также получит функцию голосового управления.

