Российское издание «Авторевю» со ссылкой на собственные источники сообщает о предстоящем возвращении южнокорейского седана Hyundai Sonata на российский рынок.

Так, по данным издания, седан Sonata после четырехлетнего перерыва может вновь появится в российской линейке южнокорейского автопроизводителя. Ожидается, что о начале продаж будет объявлено уже в сентябре этого года. Стоит отметить, что у нас будет продаваться седан седьмого поколения, который вышел в свет еще в 2014 году.

Его серийное производство на данный момент осуществляется в КНР, США и Южной Корее, однако предполагается, что российским дилерам новые автомобили будут отгружать с местного завода. Делать какие-то предположения относительно моторной гаммы седана в России пока сложно – она слишком сильно разнится от рынка к рынку. К примеру, американским клиентам он доступен с тремя моторами на традиционном топливе и двумя гибридными установками, тогда как на родине его предлагают только с турбированным «дизелем» и «атмосферником».

Напомним, что Hyundai объявил о прекращении продаж этой модели на территории РФ еще в 2013 году. Причиной такого решения руководства компании стала новая глобальная стратегия развития бренда, в рамках которой Sonata был переориентирован на американский авторынок, а в европейской линейке его место заняло семейство i40 с другими двигателями и в исполнении с кузовом универсал.

При этом, i40 не сумело обрести столь же широкую популярность. По итогам 2015 года мировые продажи седана Sonata составили около 450 тысяч экземпляров, в то время как совокупный объем реализации седанов и универсалов i40 был зафиксирован на уровне 40 тысяч экземпляров.