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3 сен 2020

Дизайн нового Hyundai Tucson полностью рассекречен

Дизайн нового Hyundai Tucson полностью рассекречен
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Hyundai Tucson следующего поколения получит абсолютно новый экстерьер и салон в стиле старших моделей

Судя по изображениям, дизайн модели будет выполнен в стиле концепт-кара Vision T, который был представлен в конце прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новый фирменный стиль корейского бренда носит название Parametric Dynamics. Фары кроссовера визуально объединят с подсвечиваемой светодиодами радиаторной решеткой трапециевидной формы. Такое решение в самой компании называют «спрятанная оптика». Также Tucson получит 19-дюймовые колесные диски необычного дизайна, длинный капот, угловатые колесные арки, а фонари машины соединят горизонтальной светящейся планкой.

Автомобиль станет больше своего предшественника. Как сообщает Motor1, новинка будет предлагаться в двух вариантах колесной базы. Стандартная версия ориентирована на Европу и Ближний Восток, а удлиненную подготовили специально для США и Китая

При написании новости использовалась информация:
РБК

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