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30 мар 2018

Hyundai Tucson лишился турбомотора

Hyundai Tucson лишился турбомотора
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк обновленный кроссовер Tucson. Собственно, модель пережила небольшие косметические изменения, свойственные для первого рестайлинга.

Проще всего обновленную версию отличить спереди: здесь новые бампер и радиаторная решетка, а обычные фары уступили место светодиодным. Сзади изменения подвергся бампер и графика фонарей. Кроме того, был изменен дизайн легкосплавных колесных дисков. В салоне появилась новая мультимедийная система и изменилась архитектура центральной консоли.

Есть небольшие изменения и по технической части: Tucson больше не будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. На смену им пришло сочетание 2,4-литрового «атмосферника» (184 л.с.) и автоматической коробки передач. В гамме остался 2-литровый двигатель мощностью 166 л.с., который на американском рынке также будет доступен исключительно с «автоматом».

В России обновленный Hyundai Tucson появится осенью этого года, но силовая линейка будет отличаться от той, с которой машина представлена на североамериканском рынке.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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