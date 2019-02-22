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22 фев 2019

«Супертушкан»

«Супертушкан»
Автор фото: фирма-производитель

В Hyundai анонсировали зараженную версию Tucson - модель N Line, которую покажут на автосалоне в Женеве.  Интересно, что по техническим характеристикам автомобиль практически не будет отличаться от стандартного Tucson

Однако, начать все же стоит с внешних отличий. От обычной версии спортивный вариант автомобиля будет отличаться новыми бамперами с дневными ходовыми светодиодными огнями оригинальной формы, хромированной решеткой радиатора и большими темными легкосплавными дисками. В салоне также появилось несколько дизайнерских штрихов. В основном, они заключаются во множестве контрастных строчек красной нитью, однако сюда можно добавить иные рулевое колесо и рычаг коробки переключения передач.

С точки зрения техники, спортивная версия Tucson будет выделяться усовершенствованной подвеской и более точными настройками рулевого управления. Моторная линейка  будет включать в себя двигатели, которыми оснащается и обычный Tucson. Правда, вскоре заряженная версия получит особый двигатель на 345 лошадиных сил, но это произойдет лишь в 2020 году.

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