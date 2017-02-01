Южнокорейская компания Hyundai вывела на дорожные тесты новое поколение четырехдверного хэтчбека Veloster.

Южнокорейский автопроизводитель приступил к созданию нового поколения хэтчбека Veloster. Пока никакой информации о новинке не опубликовано, однако кое-что известно ужей сейчас.

Так, судя по фотографиям тестового мула, после смены поколения автомобиль сохранит габариты и пропорции своего предшественника. Каких-либо революционных изменений в дизайне также замечено не было. Таким образом, новый Veloster сохранит свою самую узнаваемую черту – ассиметричное расположение дверей. Как и прежде, на левой стороне будут установлены две двери, сзади - дверь багажного отделения, а на левой стороне – только водительская.

По предварительным данным, в моторную гамму автомобиля войдет новый турбированный бензиновый агрегат с рабочим объемом 2,0 литра и отдачей около 300 л.с.. Старые же 1,6-литровые двигатели будут унаследованы без каких-либо доработок. Речь идет о 132-сильном «атмосфернике», который поставляется с шестиступенчатой автоматической КПП и турбированном 186-сильном моторе, который работает в паре с семиступенчатым «роботом».

Предполагается, что новинка не будет продаваться на европейском авторынке, ключевыми для нее станут рынки Азии и США. С российского же рынка Veloster ушел еще в прошлом году из-за низкой популярности – на старте продаж в 2012 году южнокорейская компания сумела реализовать всего 308 таких автомобилей, и в дальнейшем этот показатель только падал, пока не достиг отметки в 167 проданных автомобилей по итогам 2015 года.