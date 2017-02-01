Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2017

Hyundai начал тестирование нового Veloster

Hyundai начал тестирование нового Veloster
Автор фото: неткаршоу.ком

Южнокорейская компания Hyundai вывела на дорожные тесты новое поколение четырехдверного хэтчбека Veloster.

Южнокорейский автопроизводитель приступил к созданию нового поколения хэтчбека Veloster. Пока никакой информации о новинке не опубликовано, однако кое-что известно ужей сейчас.

Так, судя по фотографиям тестового мула, после смены поколения автомобиль сохранит габариты и пропорции своего предшественника. Каких-либо революционных изменений в дизайне также замечено не было. Таким образом, новый Veloster сохранит свою самую узнаваемую черту – ассиметричное расположение дверей. Как и прежде, на левой стороне будут установлены две двери, сзади - дверь багажного отделения, а на левой стороне – только водительская.

По предварительным данным, в моторную гамму автомобиля войдет новый турбированный бензиновый агрегат с рабочим объемом 2,0 литра и отдачей около 300 л.с.. Старые же 1,6-литровые двигатели будут унаследованы без каких-либо доработок. Речь идет о 132-сильном «атмосфернике», который поставляется с шестиступенчатой автоматической КПП и турбированном 186-сильном моторе, который работает в паре с семиступенчатым «роботом».

Предполагается, что новинка не будет продаваться на европейском авторынке, ключевыми для нее станут рынки Азии и США. С российского же рынка Veloster ушел еще в прошлом году из-за низкой популярности – на старте продаж в 2012 году южнокорейская компания сумела реализовать всего 308 таких автомобилей, и в дальнейшем этот показатель только падал, пока не достиг отметки в 167 проданных автомобилей по итогам 2015 года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Car.ru, Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Hyundai сокращает российскую линейку автомобилей

14 июня 2016

Hyundai Veloster не будет продаваться в Европе

22 сентября 2015
Hyundai Veloster C3 Roll Top

Крыша Hyundai Veloster может свернуться назад и вперед

30 ноября 2012

В России начались продажи Hyundai Veloster

04 июня 2012

Продажи нового Hyundai Veloster начнутся в первом квартале 2012 года

21 декабря 2011

Hyundai Veloster получил 5 звезд в Euro NCAP

31 октября 2011

 Новости Hyundai Veloster

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - mercedes-benz e-klasse all-terrain 2017 универсальный солдат Тест драйв
01 февраля 2017

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"Универсальный солдат"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 космополит
Тест драйв
31 января 2017

Isuzu D-Max
"Космополит"
Haval H2 - haval h2 2014 то, чего не может быть
Тест драйв
26 января 2017

Haval H2
"То, чего не может быть"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"

Написано новостей:

1 8 1 4 6