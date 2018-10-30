Creta Diamond выйдет в ноябре

Топовая версия Hyundai Creta в ноябре выйдет на подиум для показа общественности в рамках автомобильной выставки в Сан Паулу

Производитель начал заблаговременно рассекречивать подробности премиальной версии, подогревая интерес пользователей к дебюту новинки.

Флагманская модификация похвастается панорамной стеклянной крышей, задними фонарями со светодиодными источниками света и эксклюзивной отделкой интерьера. Внушительный задний спойлер и чёрные боковые зеркала дополнят внешние отличия от текущих версий. Внутри салона - белая перфорированная кожа с дизайнерскими вставками коричневого цвета. Другие детали эксклюзивной отделки, вид приборной панели и внутреннего убранства пока не освещаются. Скорее всего, в арсенале роскошной комплектации появится и новая мультимедиа система с возможностью трансляции телепрограмм, как у спортивной версии Creta.

Под капотом машины будет установлен 2-х литровый силовой агрегат, который может работать на двух видах топлива:- бензине и этаноле. Мощность на бензине составит 156 сил, на этаноле - 166 лошадей.