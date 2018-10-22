Hyundai Creta получит семиместную версию

Второе поколение машины выйдет с конвейера в 2020 году. Новый Hyundai Creta получит и семиместную версию

Внешний вид кроссовера продолжит современный дизайн, схожий с текущими версиями Kona и Santa Fe, включая конфигурацию оптики. Известно, что гамма моторов будет состоять из полуторалитровых бензиновых двигателей с различной степенью форсирования и турбодизеля такого же объёма.

В настоящее время на рынках Индии и Китая Creta поставляется в рестайлинговом варианте с изменёнными бамперами и световыми приборами. Новое поколение так же будет поставляться сначала на рынки этих стран, затем переместится и в другие пространства. Сначала на рынок выведут 5-ти местную версию, затем появится и расширенная.

На рынке SUV конкуренция очень велика, так как этот сегмент привлекает всё большее количество пользователей. Основными конкурентами в классе для Creta станут Kicks, уже выпускаемый Nissan и новые модели кроссоверов, которые разрабатывает группа Volkswagen.