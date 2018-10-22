Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2018

Hyundai Creta получит семиместную версию

Hyundai Creta получит семиместную версию
Автор фото: фирма-производитель

Второе поколение машины выйдет с конвейера в 2020 году. Новый Hyundai Creta получит и семиместную версию

Внешний вид кроссовера продолжит современный дизайн, схожий с текущими версиями Kona и Santa Fe, включая конфигурацию оптики. Известно, что гамма моторов будет состоять из полуторалитровых бензиновых двигателей с различной степенью форсирования и турбодизеля такого же объёма.

В настоящее время на рынках Индии и Китая Creta поставляется в рестайлинговом варианте с изменёнными бамперами и световыми приборами. Новое поколение так же будет поставляться сначала на рынки этих стран, затем переместится и в другие пространства. Сначала на рынок выведут 5-ти местную версию, затем появится и расширенная.

На рынке SUV конкуренция очень велика, так как этот сегмент привлекает всё большее количество пользователей. Основными конкурентами в классе для Creta станут Kicks, уже выпускаемый Nissan и новые модели кроссоверов, которые разрабатывает группа Volkswagen.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Speedme, njcar.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta 2016 вид спереди сбоку

Hyundai отзовёт более 28 тысяч машин в РФ

03 октября 2018
Hyundai Creta Sport

«Спортивная» Hyundai Creta получила телевизор

24 июля 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получила лимитированную версию

11 июля 2018
Hyundai Creta

Hyundai продал 100-тысячную Creta

08 мая 2018
Hyundai Creta

Продажи Hyundai Creta достигли 80 тысяч

26 января 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получил новое оснащение

04 августа 2017

 Новости Hyundai Creta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, BMW X2 - сравнительный тест bmw x2 20d xdrive 2019 и jaguar e-pace d240 2018: компактный спорт Сравнительный тест
22 октября 2018

Jaguar E-Pace, BMW X2
"Компактный спорт: Jaguar E-Pace вызывает на бой BMW X2"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 новое трико спортсмена
Тест драйв
19 октября 2018

Ford EcoSport
"Новое трико спортсмена"
Land Rover Discovery - land rover discovery опаленные солнцем
Автопутешествия
17 октября 2018

Land Rover Discovery
"Опаленные солнцем"
Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах
Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"

Написано новостей:

2 2 0 8 2