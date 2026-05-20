Hyundai готовит электромобили с имитацией механики

Корейский производитель зарегистрировал патент на новую коробку передач для электрокаров, которая способна имитировать работу как «автомата», так и «механики»

Согласно опубликованным изображениям, новая система shift by wire представляет собой визуально привычную H-схему с 7 положениями (шесть передач и задний ход). В обычном режиме коробка работает только в положениях Drive и Reverse, но в патенте также упоминается виртуальная педаль сцепления, при нажатии на которую и происходит смена в ручной режим. После этого водитель может переключать передачи как в механике, а переход в «нейтралку» здесь реализован в положении между 3 и 4 передачами.

По мнению экспертов, подобная система может появиться в будущих спортивных электрокарах бренда. Сейчас у компании есть Ioniq 5 N, которой оснащен «коробкой» с имитацией переключения передач как в «механике», но водитель напрямую в этой работе не участвует. Поэтому новая технология выглядит логичным развитием данной системы.