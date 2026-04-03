3 апр 2026

Hyundai представила свой новый дизайнерский стиль с концептами Earth и Venus

Автор фото: фирма-производитель

Компания показала первые тизеры концептов Earth и Venus, которые демонстрируют новое направление дизайна для семейства Ioniq. Официальная премьера моделей намечена на 10 апреля, но больше информации появится на Пекинском автосалоне в конце этого месяца

Оба концепта внешне заметно отличаются от актуальных моделей Ioniq. Earth окрашен в серебристый цвет и получил Y-образные светодиодные фары. В его облике также прослеживаются короткий капот и массивные колесные арки. Venus, напротив, делает ставку на более динамичный силуэт. Золотой кузов сочетается с покатой линией крыши в стиле фастбэк, узкими полосами светотехники и небольшим спойлером в стиле «утиного хвоста».

Пока остается открытым вопрос, являются ли Earth и Venus исключительно дизайнерскими экспериментами или же это предвестники будущих серийных моделей. В Hyundai намекают, что новая стилистика может лечь в основу следующих поколений электрокаров Ioniq 3, 5, 6 и 9.

При написании новости использовалась информация: carscoops
carscoops

