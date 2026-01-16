Точка невозврата: Hyundai окончательно прощается с российским автозаводом

Концерн Hyundai Motor Company окончательно утратил возможность вернуть завод в России. Корейская компания не воспользовалась правом обратного выкупа завода под Санкт-Петербургом до установленного срока, в результате чего предприятие полностью перешло под контроль российского холдинга АГР

Опцион на возврат актива был предусмотрен в сделке 2024 года, когда структура АГР приобрела юридическое лицо Hyundai Motor Manufacturing Rus за символическую сумму. Срок действия этого механизма истек в конце января 2026 года, однако корейская сторона не предприняла шагов для его реализации. Предприятие обладало полным циклом сборки, включая штамповку, сварку и окраску кузовов, и в пиковые годы выпускало до 245 тыс.автомобилей. Вместе с Hyundai в России работал широкий круг корейских поставщиков автокомпонентов, общий объем инвестиций которых оценивался еще в 280 млн долларов. Уровень локализации ключевых моделей превышал 50%, что делало площадку одной из наиболее технологически развитых в стране.

После перехода завода под контроль АГР производство было возобновлено под брендом Solaris. Сейчас на предприятии собираются перелицованные модели Hyundai и Kia. Новый владелец заявляет о планах дальнейшего расширения загрузки мощностей и поиске партнеров, в том числе среди азиатских автопроизводителей.

Эксперты сходятся во мнении, что у Hyundai фактически не было шансов на возвращение. Действующие санкционные ограничения и политическая ситуация делают официальное возобновление деятельности корейского концерна в России невозможным. При этом аналитики отмечают, что текущая ситуация на российском рынке ограничивает перспективы масштабного роста производства, даже при наличии современных заводов.

