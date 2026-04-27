Hyundai представила электрокар Ioniq V с запасом хода 600 км

Компания Hyundai представила на автосалоне в Пекине 2026 новый электрический седан Hyundai Ioniq V, разработанный исключительно для китайского рынка. Несмотря на схожее название, модель не имеет ничего общего с кроссовером Ioniq 5 и открывает отдельное направление в линейке бренда

Новинка создана в новой дизайнерской стилистике The Origin. Кузов выполнен в форме фастбэк и выделяется покатой линией крыши и Т-образными светодиодными фарами. Длина модели – 4900 мм, ширина – 1890 мм, а колесная база – 2900 мм. Центральным элементом салона стал 27-дюймовый тачскрин с разрешением 4K, который занимает значительную часть передней панели. От традиционной «приборки» отказались в пользу проекционного дисплея.

Технические характеристики пока не раскрываются. Известно только, что Ioniq V получит электрическую силовую установку и запас хода 600 км по циклу CLTC.