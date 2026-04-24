Hyundai показала кроссовер Venue за 780 000 рублей

Компания Hyundai вывела на рынок Индии новую версию компактного кроссовера Venue под названием Knight Edition, которая привлекает не только обновленным дизайном, но и неожиданно доступной ценой в 970 000 рупий, что эквивалентно 780 000 рублей

Модель построена на базе второго поколения Venue, представленного в конце 2025 года. Кроссовер стал выше и шире, а также обзавелся новыми светодиодными фарами и декором кузова. Knight Edition полностью окрасили в черный цвет, включая 16-дюймовые колесные диски. Образ дополняют матовые эмблемы Hyundai и красные тормозные суппорты.

Салон также выполнен в темной гамме. В отделке используется кожзам. При этом уровень оснащения заметно превосходит стандартную версию для других рынков. В числе опций два дисплея по 12,3 дюйма каждый, камера кругового обзора, встроенный видеорегистратор, люк, регулируемые задние сиденья, солнцезащитные шторки и аудиосистема Bose с 8 динамиками.

Стандартная модификация получила атмосферный 1,2-литровый мотор мощностью 82 л.с. Версия подороже комплектуется турбодвигателем объемом 1,0 л и мощностью 118 л.с. Кроме этого в линейке представлена дизельная версия с 1,5-литровым агрегатом на 114 л.с.
 

