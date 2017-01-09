За неделю до официальной презентации на Международном автосалоне в Детройте, пресс-служба премиального суббренда японской компании Nissan – Infiniti – рассекретила основную информацию о концепте следующего поколения кроссовера QX50.

О том, что японцы планируют выставить на своем стенде в Детройте концептуальный QX50, стало известно еще в середине декабря. Об этом журналистам рассказал глава премиального суббренда Роланд Крюгер. В силу огромного количества технических новшеств, которые предстоит реализовать японским инженерам в этом автомобиле, премьера его серийной версии пока откладывается на неопределенный срок.

Одним из таких нововведений, которые требуют серьезной переработки автомобиля, стала система автономного управления ProPILOT. Предполагается, что на серийном кроссовере она будет выполнять скорее вспомогательную роль. Как пояснили официальные представители компании, полностью перекладывать на нее управление автомобилем еще рано, однако она может снять с водителя часть «обременительных задач». К примеру, она может автоматически поддерживать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля, а также соблюдать скоростной режим на трассе.

Кроме того, в Детройте Infiniti представит новый бензиновый силовой агрегат VC-Turbo со встроенной системой регулирования высоты хода поршней. По мнению некоторых экспертов, этот двигатель станет частью моторной гаммы будущего серийного QX50. Отличительной особенностью этого двигателя является то, что его рабочий объем и коэффициент сжатия можно изменять в достаточно широких пределах.

В зависимости от предпочтений водителя, этот мотор может обеспечивать как наилучшую топливную экономичность (при коэффициенте сжатия 14:1), так и лучшие динамические характеристики (при коэффициенте сжатия 8:1).

Максимальный рабочий объем VC-Turbo составляет 2,0 литра, а его мощность – 272 л.с. 390 (Нм). В компании полагают, что такие параметры позволят ему составить достойную конкуренцию шестицилиндровым силовым агрегатам.