Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2017

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti рассекретила обновленный флагманский внедорожник QX80, который на этой неделе будет демонстрироваться на мотор-шоу в Дубаи. В компании машину называют «новой», что вызывает удивление: нового тут по сути ничего и нет.

Напомним, что впервые это поколение внедорожника Infiniti показала в 2010 году под индексом QX56. В других сегментах за это время успевает смениться и поколение и даже рестайлинг модели, но в случае с огромными внедорожниками семь лет — не возраст.

Эволюционные, мягко говоря, изменения коснулись передней части: здесь изменилась форма радиаторной решетки, фары, нижняя часть машины, воздухозаборники в передних крыльях. Казалось бы, немного, но облик QX80  стал меньше напоминать Франкенштейна. В салоне изменений вообще нет: изменилась лишь прострочка обивки сидений и дверных карт.

Нет перемен и на техническом фронте: машина по-прежнему рамная, как и ее прародитель Nissan Patrol. Под капотом все тот же 5,6-литровый V8 мощностью 400 л.с. В США и на Ближнем Востоке машина появится в продаже до конца года. До нас Infiniti QX80 если и доберется, то уже в следующем году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Infiniti

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX80

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник

13 ноября 2017
Infiniti QX80

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80

13 октября 2017
Infiniti QX80

Infiniti QX80 сохранит раму и двигатель V8

11 мая 2017
Infiniti QX80 Monograph 2017

Infiniti рассекретила предвестника нового QX80

12 апреля 2017
Infiniti QX80 Monograp concept 2017

Infiniti рассказала о будущем флагмане

10 апреля 2017

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80

03 апреля 2017

 Новости Infiniti QX80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"
Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации
Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 1 1 1