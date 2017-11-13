Компания Infiniti рассекретила обновленный флагманский внедорожник QX80, который на этой неделе будет демонстрироваться на мотор-шоу в Дубаи. В компании машину называют «новой», что вызывает удивление: нового тут по сути ничего и нет.

Напомним, что впервые это поколение внедорожника Infiniti показала в 2010 году под индексом QX56. В других сегментах за это время успевает смениться и поколение и даже рестайлинг модели, но в случае с огромными внедорожниками семь лет — не возраст.

Эволюционные, мягко говоря, изменения коснулись передней части: здесь изменилась форма радиаторной решетки, фары, нижняя часть машины, воздухозаборники в передних крыльях. Казалось бы, немного, но облик QX80 стал меньше напоминать Франкенштейна. В салоне изменений вообще нет: изменилась лишь прострочка обивки сидений и дверных карт.

Нет перемен и на техническом фронте: машина по-прежнему рамная, как и ее прародитель Nissan Patrol. Под капотом все тот же 5,6-литровый V8 мощностью 400 л.с. В США и на Ближнем Востоке машина появится в продаже до конца года. До нас Infiniti QX80 если и доберется, то уже в следующем году.