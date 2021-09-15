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15 сен 2021

В Россию едет Isuzu MU-X

В Россию едет Isuzu MU-X
Автор фото: фирма-производитель

О намерении Isuzu организовать в России продажи внедорожника MU-X СМИ писали еще в начале февраля этого года. Теперь компания подтвердила эти планы, сообщив о том, что внедорожник появится на рынке в 2022 году

Вообще новый MU-X во многом схож с пикапом D-Max. Внедорожник построен на его платформе с единственным отличием -  если на пикапе сзади установлены рессоры, то внедорожник оборудован пружинами. В остальном же машины идентичны друг другу: двигатели,  технология полного привода – все едино! Тут даже интерьер и тот один на двоих используется!

Отметим, что производитель заявляет о некоторых отличиях российской версии автомобиля от глобальной. Скорее всего, все сведется к тому, что MU-X в России будет доступен лишь с трехлитровым дизельным двигателем, тогда как на остальных рынках есть и альтернатива в виде двухлитрового дизельного агрегата с турбонаддувом.

При написании новости использовалась информация:
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