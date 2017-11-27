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27 ноя 2017

Jaguar готовит конкурента Alfa Romeo Stelvio Qudrifoglio

Jaguar готовит конкурента Alfa Romeo Stelvio Qudrifoglio

В сегменте дорогих компактных кроссоверов почти у всех есть мощные «заряженные» версии. У Alfa Romeo это Stelvio Quadrifoglio, у Porsche —Macan Turbo S, у Mercedes-Benz — GLC63 AMG, а BMW готовит BMW X3M. Потому и в Jaugar готовят свою модель, кроссовер F-Pace в версии SVR.

Подготовкой машины занимается отделение Special Vehicle Operations, которое умудрилось разместить под капотом небольшой машины 5-литровый двигатель с компрессором. Его мощность на Jaguar F-Pace SVR будет составлять 500 л.с.

Инженеры компании серьезно закамуфлировали прототип, который проходит ходовые испытания на Северной петле Нюрнбургринга, но похоже перестарались, так как на прототипе прекрасно видно, где будут сосредоточены основные изменения.

В версии SVR кроссовер получит мощный передний бампер с огромными воздухозаборниками. В передних крыльях появятся воздухоотводы: так одновременно улучшится аэродинамика, а тормоза будут лучше охлаждаться. Сзади в глаза бросаются четыре патрубка выхлопной системы: ровно в два раза больше, чем у Jaguar F-Pace S.

Когда состоится дебют Jaguar F-Pace SVR неизвестно. Если компания не покажет его на мотор-шоу в Лос-Анджелесе на этой неделе, значит придется ждать мартовского автосалона в Женеве.
 

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При написании новости использовалась информация:
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