Jaguar I-Pace, продажи стартовали

Компания объявила о старте российских продаж своего электрического кроссовера. Новинка будет доступна в трех комплектациях, а стоимость автомобиля начинается с отметки в 6,1 миллионов рублей

Внимательные люди отметят, что цены изменились, относительно тех, которые были объявлены еще летом. Да, автомобиль стал стоить дороже, но теперь в его стоимость «зашито» полноценное техническое обслуживание в течение пяти лет (или 120 тысяч километров). Кстати, здесь кроется интересная особенность. Дело в том, что электромобилю предписывается проходить ТО реже чем обычному автомобилю с ДВС - раз в два года, либо по достижению 34 тысяч километров пробега.

На батарею автомобиля действует отдельная гарантия, в течение восьми лет или 160 тысяч километров. Между тем ее емкость составляет 90 киловатт-часов. При полном заряде батареи автомобиль сможет проехать 470 километров. Кстати, с помощью станции быстрой зарядки кроссовер пополнит аккумуляторы за сорок минут, если же процесс происходит через обычную розетку, то времени потребуется куда больше - около десяти часов. Что касается мощности I-Pace, то она составляет 400 лошадиных сил.