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20 дек 2018

Jaguar I-Pace, продажи стартовали

Jaguar I-Pace, продажи стартовали
Автор фото: фирма-производитель

Компания объявила о старте российских продаж своего электрического кроссовера. Новинка будет доступна в трех комплектациях, а стоимость автомобиля начинается с отметки в 6,1 миллионов рублей

Внимательные люди отметят, что цены изменились, относительно тех, которые были объявлены еще летом. Да, автомобиль стал стоить дороже, но теперь в его стоимость «зашито» полноценное  техническое обслуживание в течение пяти лет (или 120 тысяч километров). Кстати, здесь кроется интересная особенность. Дело в том, что электромобилю предписывается проходить ТО реже чем обычному автомобилю с ДВС - раз в два года, либо по достижению 34 тысяч километров пробега.

На батарею автомобиля действует отдельная гарантия, в течение восьми лет или  160 тысяч километров. Между тем ее емкость составляет 90 киловатт-часов. При полном заряде батареи автомобиль сможет проехать  470 километров. Кстати, с помощью станции быстрой зарядки кроссовер пополнит аккумуляторы за сорок минут, если же процесс происходит через обычную розетку, то времени потребуется куда больше - около десяти часов. Что касается мощности I-Pace, то она составляет 400 лошадиных сил. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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