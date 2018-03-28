Компания Google, а теперь ее недавно созданная «дочка» Waymo — пионеры в области разработки и создания беспилотных технологий управления автомобилями. Потому неудивительно, что Jaguar Land Rover, сильно отстающий в данной области, заключил соглашение именно с ней.

Совместно компании намерены разработать «первый в мире премиальный электромобиль». Британцы передадут Waymo несколько электрических кроссоверов I-Pace, которые были представлены в этом году. Первые тесты на дорогах общего пользования будут проведены уже в этом году.

В ближайшие несколько лет Jaguar намерен выпустить порядка 20 тыс. кроссоверов I-Pace, которые будут оснащены технологиями Waymo. При этом, уже в этом году Jaguar намерен запустить сервис беспилотных перевозок на кроссоверах I-Pace. Естественно, в соответствии с действующим законодательством за рулем будет находиться инженер-испытатель. Вызвать автомобиль можно будет в избранных городах США через специальное мобильное приложение.

Напомним, что электрический Jaguar I-Pace был представлен в этом году. Кроссовер оснащен силовой установкой мощностью 400 л.с. и способен преодолеть без подзарядки до 500 километров.

Сейчас в качестве агрегатоносителей Waymo использует минивэны Chrysler Pacifica.

