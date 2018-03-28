Автомобильный портал Motorpage
28 мар 2018

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник
Автор фото: фирма-производитель

Компания Google, а теперь ее недавно созданная «дочка» Waymo — пионеры в области разработки и создания беспилотных технологий управления автомобилями. Потому неудивительно, что Jaguar Land Rover, сильно отстающий в данной области, заключил соглашение именно с ней.

Совместно компании намерены разработать «первый в мире премиальный электромобиль». Британцы передадут Waymo несколько электрических кроссоверов I-Pace, которые были представлены в этом году. Первые тесты на дорогах общего пользования будут проведены уже в этом году.

В ближайшие несколько лет Jaguar намерен выпустить порядка 20 тыс. кроссоверов I-Pace, которые будут оснащены технологиями Waymo. При этом, уже в этом году Jaguar намерен запустить сервис беспилотных перевозок на кроссоверах I-Pace. Естественно, в соответствии с действующим законодательством за рулем будет находиться инженер-испытатель. Вызвать автомобиль можно будет в избранных городах США через специальное мобильное приложение.

Напомним, что электрический Jaguar I-Pace был представлен в этом году. Кроссовер оснащен силовой установкой мощностью 400 л.с. и способен преодолеть без подзарядки до 500 километров.

Сейчас в качестве агрегатоносителей Waymo использует минивэны Chrysler Pacifica.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

28 марта 2018
Jaguar I-Pace

Jaguar представил I-Pace: первый электрический кроссовер

02 марта 2018
Jaguar I-Pace

Jaguar начал производство электрического кроссовера I-Pace

19 июня 2017
Jaguar I-PACE 2017

Jaguar I-PACE в деталях

10 марта 2017

Первый электрокар от Jaguar собрал более 150 заказов из РФ еще до выхода

05 февраля 2017

Jaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace

30 января 2017

 Новости Jaguar I-Pace

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках» Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем
Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 3 0