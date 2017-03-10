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10 мар 2017

Jaguar I-PACE в деталях

Jaguar I-PACE в деталях
Автор фото: фирма-производитель

Некоторыми подробностями компания Jaguar, подогревая интерес к своему первому электрокару, поделилась еще неделю назад, а сейчас, после официальной премьеры в Женеве, раскрыла все карты

Длина новинки составляет 4 680 мм, ширина 1 890 мм, а колесная база 2 990 мм. Электрический кроссовер, старт продаж которого намечен на следующий год, получил по 200-сильному электромотору на каждую ось.

Литий-ионная АКБ расположена между осями, а ее алюминиевый корпус одновременно выполняет роль силового элемента кузова. Охлаждается батарея двумя контурами: традиционным радиатором и подключающейся при высоких температурах системой кондиционирования. Полностью батарея заряжается чуть больше, чем за два часа от обычной розетки или зарядочной панели, которую можно установить, например, на стену дома. Запас хода в комбинированном европейском цикле NEDC составляет 500 километров и 354 в американском EPA.

Электромобиль получил многорычажную подвеску сзади и двухрычажную спереди а благодаря отсутствию бензинового двигателя и трансмиссии, салон и багажник удалось сделать больше. Насколько именно пока не сообщается, но известно, что пространство для коленей пассажиров второго ряда превышает 70 сантиметров. В центральной консоли расположены бардачки общим объемом 8 литров, багажник вмещает 530 л, а в отсек под капотом можно положить дополнительные 28 литров багажа.

Автомобиль обладает потайными выдвигающимися дверными ручками, а вместо традиционных клавиш в салоне – сенсорные экраны, емкостные переключатели и тактильные органы управления. Вместо приборной панели – 12-дюймовый HD-дисплей, дублирующийся проекционным экраном, а за управление мультимедийной системой и климатом отвечает дополнительный 5,5-дюймовый монитор с двумя поворотными селекторами, так же имеющим встроенные круглые мониторчики.

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При написании новости использовалась информация:
Jaguar

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