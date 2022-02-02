Будущие электрические модели Jaguar поразят дизайном и роскошью

Глава Jaguar Тьери Боллоре ранее заявил, что бренд станет исключительно электрическим уже в ближайшей перспективе – в 2025 году. Теперь появилась ясность с некоторыми техническими аспектами

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что для разработки новых моделей британцы позаимствуют платформу у сторонних проектировщиков. Теперь же концепция поменялась: на совещании с инветорами Боллоре сообщил, что Jaguar будет разрабатывать платформу для будущих моделей самостоятельно. Проект получил кодовое название Panther.

«Что касается новых моделей Jaguar, мы сделаем ставку на уникальные пропорции. Именно от пропорций зависит, сможем ли мы сделать новые модели такими, какими должны быть автомобили Jaguar. Поэтому платформа для новых электромобилей должна быть уникальной. Новые Jaguar будут поистине исключительными» - сказал глава бренда.

Напомним: ранее руководство Jaguar закрыло проект нового поколения седанов XJ, которое должно было стать полностью электрическим и готовилось к выходу на рынок в 2021 году. По новой стратегии, модели Jaguar должны стать дороже и роскошнее и составить конкуренцию продукции Bentley.