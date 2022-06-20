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20 июн 2022

Jaguar разрабатывает свой последний спорткар с ДВС

Jaguar разрабатывает свой последний спорткар с ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Следующий год для компании Jaguar станет очень значимым – исполняется ровно 75 лет с момента выхода первого спортивного автомобиля компании – модели XK120. Правда, отметить эту важную веху автопроизводитель решил несколько странным образом – выпуском последнего спорткара с ДВС

Секрета из того -  каким именно будет данный автомобиль - делать не стали – миру покажут спецверсию знакомого всем F-Type. Подробностей о новинке нет никаких – СМИ располагают лишь инсайдерской информацией о том, что в основу спецверсии ляжет машина с пятилитровым двигателем.

Что же до электрификации, то здесь уже речь идет о политике компании в целом. Стратегия электрификации Reimagine, общая для концерна Jaguar Land Rover (JLR), должна превратить Jaguar в ведущего производителя роскошных «батарейных» машин с ценником порядка 100 тысяч долларов. С этой целью инженеры компании в ускоренных темпах разрабатывают ультрасовременную универсальную архитектуру для электрокаров

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