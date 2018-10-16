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16 окт 2018

Новый Jaguar F-Type получит мощный мотор от BMW

Новый Jaguar F-Type получит мощный мотор от BMW
Автор фото: фирма-производитель

Согласно британскому журналу Car, Jaguar Land Rover ведет переговоры с немецким автопроизводителем об установке битурбированного двигателя V8  на свой спортивный флагман

Напомним, что сейчас одним из двигателей, который устанавливается на модель F-Type, является родной V8, который устанавливается на модели F-PACE и XJ, а также Land Rover Discovery SVX и Range Rover Sport. Ранее было заявлено, что ему на смену должен прийти  турбированный пятилитровый двигатель V8 от Ford. Однако, уже сейчас известно, что концерн JLR готов отказаться от этих намерений.

Новым двигателем должен стать битурбированный V8 от BMW, объемом  4.4 литра. Ранее он устанавливался на модель  M5, где продемонстрировал великолепные  характеристики по мощности. По заявлению представителей Jaguar Land Rover - установка нового двигателя должна положительно отразиться не только на динамике, но и на весе автомобиля.  Сама разработка нового F-Type  идет полным ходом, первый экземпляр должен появиться уже к 2020 году. Есть мнение, что новое поколение  модели увеличится в размерах и превратиться из спортивного родстера/купе в полноценный автомобиль, класса гран-туризмо.

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При написании новости использовалась информация:
Carsales, Carmag, autoblog

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