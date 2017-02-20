Американская компания Jeep рассказала об одной из своих новинок для грядущего Международного автосалона в Нью-Йорке.

Американский автопроизводитель планирует в апреле этого года выставить на своем стенде в Нью-Йорке новую «заряженную» модификацию внедорожника Grand Cherokee. Основным отличием «горячей» версии под названием Trackhawk станет новый бензиновый 6,2-литровый HEMI V8, который ранее использовался в конструкции маслкаров Dodge Challenger Hellcat и Charger SRT.

Стоит отметить, что на двух последних моделях этот агрегат выдает 707 л.с. (880 Нм), однако версия для Grand Cherokee может оказаться менее мощной из-за наличия системы полного привода.

Как утверждают в компании, этот агрегат способен разогнать новый внедорожник с места до первых 100 км/ч всего за 3 секунды, при максимальной скорости в 300 км/ч. В паре же с этим двигателем будет работать восьмиступенчатая автоматическая КПП.

Кроме того, в моторной гамме ожидается появление менее мощного силового агрегата. Предполагается, что это будет 6,4-литровый V8 с отдачей 475 л.с., который сможет разогнать автомобиль до первой «сотни» за 4 секунды, при максимальной скорости в 275 км/ч.