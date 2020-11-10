Jeep отзывает более 400 внедорожников в России

Jeep отправит в ремонт 416 внедорожников Wrangler из-за возможной поломки усилителя рулевого управления

Компания Jeep приняла решение отозвать в России 416 внедорожников Wrangler. Под сервисную акцию попали автомобили, которые были проданы в период с марта 2019 года по настоящее время. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — риск поломки усилителя рулевого управления.

«Жгут проводки блокиратора рулевого вала может контактировать с рулевым валом при повороте рулевого колеса. Из-за этого со временем провода могут перетереться», — объяснили в ведомстве.

В Росстандарте добавили, что этот дефект может привезти к потери тяги двигателя или выходу из строя усилителя рулевого управления. Владельцев отзываемых автомобилей оповестят о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта.