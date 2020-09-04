Jeep представил гибридный Wrangler

Американская марка Jeep представила гибридный вариант Wrangler с приставкой 4xe, который присоединился в линейке электрифицированных «Джипов» к Renegade 4xe и Compass 4xe

Силовая установка Jeep Wrangler 4xe базируется на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе с четырьмя цилиндрами, развивающем 272 лошадиных силы и 400 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме сразу с двумя электромоторами: стартер-генератором с ременным приводом мощностью 45 сил (53 Нм) и 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Совокупная отдача силовой установки внедорожника достигает 381 лошадиной силы, а крутящий момент – 637 Нм. Интересно, но данные показатели на 27 Нм больше, чем у версии Rubicon с двигателем V8. Мотор питает 400-вольтовая никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 17,3 киловатт-часа, позволяющая внедорожнику преодолевать на электротяге до 40 километров.