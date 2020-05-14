Jeep Wrangler не будут дорабатывать после неудачного краш-теста

Национальный институт дорожной безопасности США (IIHS) провел краш-тесты Jeep Wrangler, в ходе которых внедорожник дважды опрокинулся на бок при фронтальном столкновении

Да, печальная история, и представители института понадеялись, что Jeep предпримет необходимые действия, чтобы устранить выявленную проблему, однако в самой компании заявили, что доработка Wrangler не планируется. Да, как сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя Jeep, автопроизводителю не известно ни об одном случае опрокидывания Wrangler при ДТП. В компании также подчеркнули, что автомобиль укомплектован системами безопасности и соответствует всем установленным стандартам. Из этого издание сделало вывод, что никаких изменений в конструкцию внедорожника вносить не будут.

На сегодняшний день произведено уже более полумиллиона экземпляров Jeep Wrangler. Безопасность автомобиля ранее уже подвергалась критике: независимая организация EuroNCAP провела краш-тесты модели и присудила ей всего одну звезду из пяти возможных.