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20 дек 2018

Jeep Wrangler превратили в паровоз

Jeep Wrangler превратили в паровоз
Автор фото: фирма-производитель

Мастерская Hauk Designs из Чемберсберга, что в штате Пенсильвания, представила уникальный проект - шестиколесный Jeep Wrangler с паровым двигателем. Такого больше нет ни в одном другом уголке земного шара. Кстати, автомобиль выставлен на продажу, правда его стоимость не сообщается

Сразу заметим, компания указала, что продает автомобиль без парового двигателя, поскольку он был возвращен в музей по причине исторической ценности. На секундочку, это Keen Steamliner No. 2В, мощностью около 130-140 л.с, который, при максимальном давлении пара, мог выдавать до 3500 н.м. крутящего момента. Причем двигатель этот V-образный, а его объем составляет 1650 кубических сантиметров. Кстати, создан он был еще в 60-х годах прошлого столетия.

Между тем, сам автомобиль с полным баком воды мог проехать лишь от 1,6 до 2,4 километров со скоростью 48-56 км/ч, так как из-за доработок самодвижущийся экипаж получился очень тяжелым - около шести тонн. Кстати, третья ось у автомобиля появилась неслучайно, его пришлось достаточно удлинить, чтобы сзади поместился котел и резервуар с водой на 250 литров.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Drive2

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