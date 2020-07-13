Kia Carnival едет в Россию

Корейский концерн объявил о намерениях вывести модель Carnival на российский рынок. Также производитель поделился некоторой информацией… об интерьере модели

В основе разработки дизайна интерьера лежала концепция «Spatial Talents» («Пространственные таланты»). Это уже четвертое поколение наиболее популярного минивэна в модельном ряду KIA, на ряде рынков, в частности в США, модель известна под названием Sedona. Новый Carnival ориентирован в первую очередь на молодые семьи и предлагает просторное, комфортабельное и очень современное по дизайну пространство. Пока доступна только одна фотография, на которой не рассмотреть весь салон, но уже известно, что Carnival будет продаваться в версиях с 7, 9 и 11 местами в 3- или 4-рядной компоновках.

Зато в глаза сразу бросаются некоторые детали. Например, новый 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы. Также остался в прошлом рычаг «автомата»: теперь вместо него используется вращающаяся «шайба». Технические спецификации автомобиля будут объявлены позднее.